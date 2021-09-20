حملات مشددة لـ«أمن المنافذ» لضبط الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3010 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11739 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 150 قضية في مجال الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وضبط 205 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، و1135 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.