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«أمن المنافذ»: ضبط 61 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: ضبط 61 قضية متنوعة خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: ضبط 61 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت من ضبط 61 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 3 قضايا تهريب، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط 48 قضية في مجال الأمن العام، و1316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 206 حكم قضائى متنوع، و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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