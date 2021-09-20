الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج «الرياضة من أجل التنمية» بمشاركة ٥ آلاف فتاة

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تواصل الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فعاليات معسكرات برنامج «الرياضة من أجل التنمية» خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمشاركة نحو ٥ آلاف فتاة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية المجتمعية للمشاركات من خلال ممارسة الرياضة تحت شعار (لياقتي ..مهاراتي)، وذلك داخل محافظات (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، قنا، أسوان، ويتم الاستعانة بمدربات البرنامج من محافظتي أسيوط وقنا.

ومن المقرر تعميم تنفيذ البرنامج على مستوي جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة؛ لنشر وتوسيع القيم المجتمعيه من خلال ممارسة الرياضة، وفي ضوء رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

وتتمثل الفعاليات في تنفيذ عدد ٢ معسكر تدريبي بكل محافظة على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن التدريب أربع مراحل مجتمعية تتمثل في (مرحلة اكتشاف الذات، واكتشاف الآخرين، والقدرات والأخلاق، والمهارات الحياتية وإحداث التغيير)، وذلك من خلال ممارسة الرياضة والتدريب على الألعاب المدرجة بالدليل الإرشادي للمدربات الخاص بالبرنامج والمعد من شركة اسبير للتدريب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أنهت تنفيذ المعسكر الأول بمحافظة الإسكندرية في الفترة من ١٦-١٨ سبتمبر الجاري بمشاركة ٢٠٠ فتاة من أبناء محافظه الإسكندرية، وجاري التنفيذ بمحافظة البحيرة في الفترة من ٢٣-٢٥ سبتمبر ٢٠٢١م.