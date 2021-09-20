رسمياً.. غياب نجم ليفربول عن مباراتي برينتفورد ونورويتش سيتي

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يستعد فريق ليفربول بكل قوة لمواصلة مشواره المتميز حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2021/2022.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على نظيره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ليواصل الفريق تصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات حتى الآن.

وسيطرت حالة من الصدمة على جماهير نادي ليفربول اليوم الاثنين بعد الكشف رسمياً عن تأكد غياب نجم الفريق الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا لمدة 10 أيام على الأقل.

ووفقاً لما أعلنه نادي ليفربول فإن تياجوا ألكانتارا سيغيب عن مباراتي ليفربول أمام برينتفورد ثم أمام نورويتش سيتي، ليفتقد خط وسط الريدز أحد العناصر المميزة التي يلجأ إليها المدرب يورجن كلوب لتنشيط الفريق في المباريات الصعبة.