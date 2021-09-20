أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رسمياً.. غياب نجم ليفربول عن مباراتي برينتفورد ونورويتش سيتي

Print
رسمياً.. غياب نجم ليفربول عن مباراتي برينتفورد ونورويتش سيتي رسمياً.. غياب نجم ليفربول عن مباراتي برينتفورد ونورويتش سيتي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد فريق ليفربول بكل قوة لمواصلة مشواره المتميز حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2021/2022.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على نظيره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ليواصل الفريق تصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات حتى الآن.

وسيطرت حالة من الصدمة على جماهير نادي ليفربول اليوم الاثنين بعد الكشف رسمياً عن تأكد غياب نجم الفريق الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا لمدة 10 أيام على الأقل.

ووفقاً لما أعلنه نادي ليفربول فإن تياجوا ألكانتارا سيغيب عن مباراتي ليفربول أمام برينتفورد ثم أمام نورويتش سيتي، ليفتقد خط وسط الريدز أحد العناصر المميزة التي يلجأ إليها المدرب يورجن كلوب لتنشيط الفريق في المباريات الصعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي