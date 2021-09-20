وزير الشباب والرياضة يلتقي عدد من الطلائع المتميزين

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من الطلائع المتميزين من برنامج «روبوتاك»، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للمرحلة العمرية من (7-17) عامًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن برنامج «روبوتاك» من البرامج التدريبية المستحدثة بالوزارة لخدمة الشباب والنشء في مجال التكنولوجيا لإعداد جيل من الشباب الواعد الذي يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الشباب تهتم بهذه المرحلة السنية للطلائع لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات والمهارات، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.

أعرب «صبحي» عن سعادته بتلك النماذج التي شهدها ومشروعاتهم والتي تدل على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذت في الاهتمام بالكفاءات العلمية من النشء والشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لهم ليكونوا على قدر المسئولية التي تؤهلهم لخدمة وطنهم في كافة المجالات العلمية.

حضر اللقاء الدكتورة عزه الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، ايمان عثمان مدير عام للموهوبين والمبدعين بالوزارة، والدكتور يوسف شعبان مسؤول برنامج «روبوتاك» بالوزارة وخريج البرنامج الرئاسي للتنفيذيين.

وكان عدد من المتميزين ببرنامج «روبوتاك»، شاركوا في العديد من المسابقات والأنشطة بدعم من مشروع «روبوتاك» مثل مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية حرم فخامة رئيس الجمهورية واشترك بها عبدالرحمن سامح محمد بمشروع «مجال التطبيقات والمواقع الالكترونية، دارين سامح احمد شوقي بمشروع»الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا«، ياسين محمد عبدالخالق من خلال مشروع»الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا«، لوجين محمد عبدالخالق»المشروع «الابتكارات العلمية: معا نتحدي كورونا»، وشارك المتسابق شارل ديفيد بمسابقة اولومبياد هونغ كونغ لاسكراتش وحصل على المركز الخامس كما شارك في كأس العرب للبرمجة وحصل على المركز الثالث.

يذكر ان المرحلة العمرية للمشاركين ببرنامج «روبوتاك» من (7-17) عامًا مقسمين على مجموعتين من (7-14) عام ومن (14-17) عام، ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكي للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجي وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولي من البرنامج ١٢٢٤٢ من المصريين بالداخل في جميع المحافظات وبالخارج نحو ١٤٠ طفل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.