ندوه لمكافحه التدخين بـ«الشباب والرياضة» في القليوبية

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نظمت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ندوه حول مكافحه التدخين، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات بالمحافظة، وأحمد عبدالغني مدير وحده التدخين أداره صحه البيئة.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في كلمته أن التدخين آفه العصر وسبب من أسباب هلاك الإنسان وتدمير صحته، والذى يتنافي مع متطالبات الوقت الراهن في وجود انسان ذو عقل وجسم سليم يستطيع أن يبنى بسواعده الجمهورية الجديدة وأن الشباب والرياضه تفتح دائما أبوابها للتعاون مع المديريات والمؤسسات المجتمعية الأخري لتنفيذ ندوات توعويه تستهدف اكبر قطاع من الشباب والعاملين.

كما تناولت الندوه توعيه المواطنين بأضرار التدخين الذي يؤثر بشكل مباشر على صحه المواطن، وأيضا لابد على الحفاظ على الصحه خلال جائحه كورونا التي نمر بها وتطرقت الندوة إلى حظر التدخين نهائيا بكافه صوره في جميع المنشآت الحكوميه وفرض غرامات على من يخالف.