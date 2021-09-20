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جامعة قناة السويس: سياسة واحده بين إدارة الجامعة والكليات لزيادة طلاب الدراسات العليا

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جامعة قناة السويس: سياسة واحده بين إدارة الجامعة والكليات لزيادة طلاب الدراسات العليا جامعة قناة السويس: سياسة واحده بين إدارة الجامعة والكليات لزيادة طلاب الدراسات العليا

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أننا ننفذ رؤية وسياسة واحدة بالتنسيق بين إدارة الجامعة والكليات لزيادة أعداد الطلاب المتقدمين للدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها.

جاء ذلك أثناء حضور رئيس الجامعة مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (٣٩٦) اليوم الأثنين الموافق ٢٠ سبتمبر بإشراف عام الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومشاركة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرى عموم القطاع.

وتابع زكى موضحاً أن التسويق الجيد لبرامج الدراسات العليا يعتمد على التنسيق بين وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام في إطار حلقة وصل دائمة بين الطرفين مع التركيز على زيادة الأعداد بالدبلومات والماجستير والدكتوراه الأكاديمية والمهنية فهى أهم مصادر زيادة الموارد المالية بالكليات والصورة الذهنية والسمعة الأكاديمية دائما ما تأتى من الدراسات العليا بالجامعة.

كما أشاد الدكتور أحمد زكى بالبرامج المهنية بالكليات مؤكداً أن على كل كلية عمل تخطيط للأعداد المنتظر تقدمها بكل قسم ،مشيراً إلى أن الأولوية دائما للاقسام ذات الأعداد الطلابية الكبيرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التسويق الإلكتروني يعد أهم آليات ووسائل التسويق للدراسات العليا بالجامعة موجها بضرورة تحديث مواقع الكليات أول بأول فذلك من ضمن آليات التسويق لبرامج الدراسات العليا فالهدف ليس استحداث لوائح بل تلبية إحتياجات سوق العمل بما يتناسب مع الأعداد المطلوبه بكل تخصص

وأنهى زكى توجيهاته بأن البحث العلمى لابد أن يكون مرتبط بمجالات تطبيق والاولوية لتلبية الاحتياجات المجتمعية.

ثم باشر المجلس أعماله بعرض الموضوعات المقدمة من وكلاء الكليات وإستعداداً لعام درسى جديد وفق إجراءات احترازية ووقائيه مشدده.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس على أنه لن يسمح بدخول أي طالب دراسات العليا بدون تلقى اللقاح وذلك حرصا على سلامتهم وتماشياً مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتبعها الجامعة.

وأشارت هجرس إلى ضرورة إختبار الباحثين لموضوعات مبتكره ولها أضافه علمية في مجال التخصص موضحه أن مكتب التايكو يساعد الدارسين على ملئ النماذج الأولية لبراءات الاختراع.

ونوهت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مقترح إنشاء مكتب النزاهة الأكاديمية واللجنة العليا لرعاية واستخدام حيوانات التجارب في البحث للعلمى.

المصرى اليوم

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