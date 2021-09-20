عضو بالكنيست يطالب بقتل «أسرى جلبوع» وليس إعادتهم أحياء إلى السجن

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، تقدم بعريضة لقيادة جيش الاحتلال والحكومة عقب عملية إعادة اعتقال الأسرى الستة أبطال «نفق الحرية» في سجن «جلبوع».

وحسب ما أوردته القناة 20 الإسرائيلية الرسمية، فقد أفادت بأن بن غفير طالب جنود الاحتلال بـ«قتل الأسرى الستة وليس إعادتهم أحياء إلى السجن».

يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين وهم: زكريا الزبيدي، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، استطاعوا في مطلع شهر سبتمبر الجاري الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي الذي يعتبر الأشد حراسة، بواسطة نفق انتهى إلى فوهة صغيرة عانقوا من خلالها ضوء الشمس منتزعين حريتهم، في حين تمكن جيش الاحتلال أمس إكمال اعتقالهم وإعادتهم للسجن مجددًا.

ويعرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير بتصدير خطاب الكراهية التحريض على قتل الفلسطينيين؛ إذ اقتحم عالم السياسية في «إسرائيل» وعمره لم يتجاوز 19 عاما. وفي 1995، في أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلو بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، قام برفع رقم سيارة رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين أمام الكاميرات قائلا «لقد تمكنا من تصوير رمز السيارة التي تقل رابين وهذا يعني بأننا بإمكاننا الوصول إليه». ولم تمر أسابيع عديدة بعد هذا التصريح ليتم قتل إسحاق رابين من قبل متطرف يهودي.

وجه القضاء الإسرائيلي أكثر من خمسين مرة لإيتمار بن غفير تهمة «نشر الكراهية». درس الحقوق ليصبح بعد ذلك محاميا «يدافع عن نفسه وعن كل المتطرفين والناشطين في التيار اليميني المتطرف بإسرائيل» حسب تصريحات دونيز شاربيت، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة في رعنانا لفرانس24.

في 2006 مثلا، دافع إيتمار بن غفير عن شابين إسرائيليين اتُهما بالمشاركة في هجوم استهدف منزلا في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل زوجين وطفلهما حرقا، حسبما أوردته وكالة «فرانس 24»

إيتمار بن غفير

وويشارك هذا النائب المثير للجدل من حين إلى آخر في برامج تلفزيونية شهيرة، تلقى متابعة واسعة من قبل الإسرائيليين. تعود جذور خطاب إيتمار بن غفير المتطرف والعنصري إلى الإيديولوجية التي كان يسوقها الحاخام مئير كهانا، وهو حاخام متطرف كان يدافع من أجل تأسيس دولة دينية وطرد كل عرب إسرائيل.

أفكار هذا الحاخام «المتطرفة» جعلت نواب الأحزاب الإسرائيلية المعتدلة تغادر قاعة الكنسيت كلما كان يتحدث بصفته نائبا هو أيضا في الكنيست من 1984 لغالية 1988. واغتيل هذا الحاخام في 1990 فيما تم حل حزبه في 1994 بتهمة ممارسة «الإرهاب والعنصرية».

وأضاف المؤرخ سيمون إبستاين أن «الحاخام كهانا ترك العديد من المناصرين، لكن الأكثر ذكاء من بينهم هو إيتمار بن غفير الذي فهم بأنه من الضروري أن يخفف من حدة خطاباته العنصرية في حال أراد أن يدخل إلى الكنيست».

وبعد ثلاث محاولات فاشلة، تمكن في نهاية المطاف من الفوز في الانتخابيات البرلمانية التي جرت بداية شهر مارس/آذار الماضي إثر ترؤسه لتحالف يضم أحزابا صهيونية ودينية.

وقال دونيز شاربيت بهذا الخصوص «بنيامين نتانياهو هو من دفع باتجاه تحالف هذه الأحزاب الصغيرة من اليمين المتطرف مع إيتمار بن غفير». وأضاف «فوز شرائح اليمين المتطرف والعنصري في الانتخابات البرلمانية كان بمثابة رسالة واضحة مفادها أن التعايش بين اليهود والعرب قد انتهى».