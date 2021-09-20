فريق سلة نيوزيلندي ينهي عقد لاعب رفض تلقي تطعيم كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى فريق بريكرز النيوزيلندي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة عقد لاعبه تاي ويبستر، بعد رفض اللاعب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد، وبسبب قيود السفر المطبقة للوقاية من العدوى بالفيروس أمضى بريكرز معظم الموسم الماضي على الأراضي الأسترالية ومن المتوقع أن يقيم الفريق في أستراليا من جديد في بداية موسم 2021-2022 على الأقل ومن ثم فإن قرار ويبستر بعدم تلقي التلقيح سيعقد ترتيبات السفر الخاصة بالفريق.

وأعلن مالك بريكرز ،مات والش، في بيان، تأييده حرية كل لاعب فيما يتصل بتلقي التطعيم من عدمه، مضيفا أن النادي سيترك الباب مفتوحا أمام عودة اللاعب، لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية. وبدون تلقي التطعيم فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم فلن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 228 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و800 آلاف حالة وفاة.