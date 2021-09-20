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كورونا تكبد كوريا الجنوبية خسائر بمليارات الدولارات في قطاع السياحة

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كورونا تكبد كوريا الجنوبية خسائر بمليارات الدولارات في قطاع السياحة كورونا تكبد كوريا الجنوبية خسائر بمليارات الدولارات في قطاع السياحة

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وأظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن المستجد وجه ضربة كبيرة لـ «صناعة السياحة» في البلاد.

ووفقا للبيانات التي تلقاها النائب البرلماني لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي، كيم سونج -سو، من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام 422 ألف شخص فقط، بانخفاض بنسبة 95% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا، وانخفضت عائدات السياحة إلى 4.83 مليار دولار.

وتجاوزت الإصابات في العالم 228 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و800 آلاف حالة وفاة.

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