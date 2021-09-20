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350 لاعب ولاعبة من 15 دولة يشاركون في بطولة العالم للرماية أكتوبر المقبل

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350 لاعب ولاعبة من 15 دولة يشاركون في بطولة العالم للرماية أكتوبر المقبل 350 لاعب ولاعبة من 15 دولة يشاركون في بطولة العالم للرماية أكتوبر المقبل

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها في الفترة من 11 حتي 18 أكتوبر المقبل، عن مشاركة 350 رامي ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.

تحتضن البطولة ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وتتمثل الدول المشاركة في منافسات البطولة في «مصر، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، ».

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة أن الاستعدادات لاستضافة البطولة جارية على قدم وساق من حيث الاطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، فضلاً عن التنسيق بشأن مراسم استقبال اللاعبين والوفود المشاركة بداية من يوم 10 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعات دورية مع اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية واللجنة المنظمة للبطولة وكافة الأطراف المعنية بمتابعة كل الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة سعياً لمواصلة النجاح والتفوق الذي تحققه الدولة المصرية في استضافة كبري الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية.

المصرى اليوم

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