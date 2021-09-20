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الإسماعيلي يكشف حقيقة الخلافات بين طلعت يوسف واللجنة الفنية

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الإسماعيلي يكشف حقيقة الخلافات بين طلعت يوسف واللجنة الفنية الإسماعيلي يكشف حقيقة الخلافات بين طلعت يوسف واللجنة الفنية

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أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، أن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يعلم جيدًا الظروف التي يمر بها النادي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية :«طلعت يوسف، يعلم جيدًا ظروف الإسماعيلي قبل أن يتولى تدريب الفريق»، مؤكدًا :«المدير الفني لم يرفض التعاقد مع بعض الصفقات التي عرضتها عليه اللجنة الفنية بالنادي ولا توجد أي خلافات بينهم، وما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف :«الإسماعيلي لديه العديد من اللاعبين المميزين ولن يتعاقد سوى مع اللاعب الذي سيكون إضافة قوية للفريق»، مؤكدًا :«يتم عرض على النادي عن طريق وكلاء اللاعبين العديد من اللاعبين، ولكن لن نضم سوى اللاعب الذي يستطيع أن يصنع الفارق».

وأوضح :«الإسماعيلى حتى الآن تعاقد مع الثنائي عصام صبحي ظهير أيمن المقاصة وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة، ونسعى خلال المقبلة، حسم التعاقد مع بعض اللاعبين».

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