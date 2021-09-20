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بحوزتهم 6 كيلو حشيش.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة

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بحوزتهم 6 كيلو حشيش.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة بحوزتهم 6 كيلو حشيش.. ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دمنهور وإيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام وبندقية خرطوش و2خزينة وطبنجة و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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