«الداخلية» تضبط 43 سلاحا ناريا و122 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح نارى، و122 قضية مخدرات وتنفيذ 41212 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 43 قطعة سلاح نارى، بحوزة 36متهم، وتنفيذ 41212 حكم قضائى بإجمالى 3935 محكوم عليهم، وتشكيل عصابي ضم متهمان، إرتكبا 4 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 122 قضية مخدرات بإجمالى 125 متهم، و13 متهم هارب، و12 لقيامهم بأعمال بلطجة، و28125 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.