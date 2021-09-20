إيداع قاتل ابنه بالمعصرة مستشفى الأمراض العقلية.. وتأجيل القضية إلى 15 نوفمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،بايداع سائق قتل ابنه بالمعصرة تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية مع تأجيل القضية لجلسة 15 نوفمبر المقبل

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت «خميس -ع» -«64 سنة» سائق ،لانه في يوم ٢٢ مايو ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة المعصرة ،قتل نجله المجنى عليه «كريم» عمدا مع سبق الإصرار، بان بيت النية وعقد العزم مع الخلاص منه ،جزاء ما لقاء منه من إهانة تمثلت في اعتياده على سبه وقذفه فأخذ يدبر سبيلا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لازهاق روح المجنى عليه دون علم السلطات ،فزعم مخططا إجراميا لما اختار في راسه استهله بتجهيز أداه «شال» منتظرا التوقيت الملائم لتنفيذ ماحال وخنقه بالشال.