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ضبط 9768 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة»

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ضبط 9768 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة» ضبط 9768 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها، اليوم الاثنين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9768 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9731 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الأمن 662 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1230 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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