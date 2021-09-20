ضبط 6076 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6076 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2479 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و201 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات دراجات نارية، و14 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل حدة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.