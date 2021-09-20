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متى تطلق القمر الصناعي «نيكست سات 1»؟.. وكالة الفضاء تكشف التفاصيل ()

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متى تطلق مصر القمر الصناعي «نيكست سات 1»؟.. وكالة الفضاء تكشف التفاصيل (فيديو) متى تطلق القمر الصناعي «نيكست سات 1»؟.. وكالة الفضاء تكشف التفاصيل ()

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كشف رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد يحيى، تفاصيل إطلاق للقمر الصناعي «نيكست سات 1» متناهي الصغر، بهدف توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء.

وقال يحيى خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: أن «نيكست سات 1» هو قمر صناعي مصري، هدفه توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء في مصر عن طريق المشاركة مع الجهات الأجنبية في تنفيذ قمر صناعي متناهي في الصغر من حجم «نانو»، للوصول إلى صناعة وطن صناعي مصنع مصريًا بنسبة 100%، داخل مركز التجميع والاختبار بمقر.

وأضاف يحيى، أن «سلسلة الأقمار تتكون من 1 و2 و3»، لافتا إلى أن «القمر الصناعي سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء، والقمر يحمل كاميرا لتصوير الأراضي المصرية لحصرها وكذلك المزروعات وموارد المياه ومراقبة ظاهر الأرض».

ولفت رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه «سيتم تجميع القمر الصناعي، وتنفيذ برمجيات القمر الصناعي»نيسكت سات 1«وسيتم إطلاقه العام المقبل».

وأوضح أن وكالة الفضاء المصرية تجري دورات في الجامعات والشارع للتوعية بعلوم الفضاء، وتساهم في تأهيل الشركات المصرية كي تندمج في المنظومة الفضائية.

ويذكر أن هيئة الفضاء المصرية هي هيئة مصرية أنشأت بقرار رئاسي في العام 2018، لتكون مظلة لكل أنشطة الفضاء المصرية، ويوكل لها وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال علوم الفضاء ووضع برنامج وطني في مجال علوم الفضاء، وتأهيل الشركات المصرية للاندماج في المنظومة الفضائية.

أما حجم النانو _هي وحدة قياس صغيرة جداً؛ حيث يساوي النانو واحد من مليون من الميليميتر أي إنّه تستحيل رؤيته بالعين المجردة أو بعض المكبّرات البسيطة، ويستخدم النانو في القياسات الذرية من أجل تحديد أحجام جزيئات المادّة فيها.

المصرى اليوم

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