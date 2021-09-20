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"سعود الطبية" تتلقى أجهزة طبية من جمعية "صحة" للمرضى المحتاجين

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تشمل مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسلّم معدات وأجهزة طبية عددها 35 جهازًا مقدمة من جمعية صحة للتوعية والتثقيف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها سعود الشايع، بالبرج الطبي الأول في المدينة، ستقدم للمرضى المحتاجين، حيث كان قسم الخدمة الاجتماعية وسيطًا بين الجمعية والمرضى.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد بالمدينة م. وائل بن عبدالله الباحوث: المعدات التي تسلمتها المدينة تشمل أجهزة طبية عبارة عن مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة الاستخدام.

وقدم "الباحوث" شكره وتقديره للقائمين على الجمعية للتبرع بالأجهزة الطبية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين لها.

وشكر قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة على جهودهم مع الجمعيات للاستفادة من خدماتهم المقدمة للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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