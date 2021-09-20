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‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها

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‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها ‏‫مستشار: كلمة "نفسية" تدخل تحت ‫التنمر اللفظي وهذه عواقبها
فهد بن مسلم: هي ممنوعة لأنها اعتداء على حريات الآخرين

‏‫مستشار: كلمة

حذر المستشار النفسي فهد بن مسلم من أن كلمة "نفسية" لها تأثير نفسي قوي على شخصية الإنسان، والتي تعني أنه مريض نفسياً، قد تحوّله إلى شخص انطوائي أو عدائي تنتهي به إلى ارتكاب جرائم أو مشاكل أسرية كثيرة.

‏وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صباح "، أن كلمة "نفسية" تدخل تحت #التنمر_اللفظي على الأشخاص، وهي ممنوعة؛ لأنها اعتداء على حريات الآخرين، مما يسبب ضرراً نفسياً قد يلازمه مدى الحياة؛ بسبب كلمات وعبارات بسيطة.

وعما إذا كان إطلاق كلمة "يا نفسية" على شخص تكون عليها مساءلة؟ أوضح "ابن مسلم" أن تعمّد إطلاقها وتكرارها تجاه شخص معين فلا بد حينئذ من إيقافه، إما عن طريق الأسرة أو اللجوء إلى الوسائل القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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