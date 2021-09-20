أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر

Print
ضمن أعماله التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب.. بمشاركة الجهات المساندة

مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر

ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني