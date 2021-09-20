أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج

Print
انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج
يتضمّن تحديث خطة للتعافي المالي

انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة برنامج سياسة الجديدة، وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إجرائها قرابة ساعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وكان من المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار المبنى الذي يضم البرلمان الآن انطفأت، وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال "ميقاتي" للبرلمان: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت، انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء في إصلاحات.

وبينت الحكومة في مسودة برنامجها أنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة