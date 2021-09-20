أبل تطرح iOS 15 رسمياً.. تعرف على أبرز ميزاته وأجهزة آيفون المتوافقة معه

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تطرح آبل خلال ساعات نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 العامل على أجهزة أيفون، وذلك بعد أيام من إطلاق الشركة العملاقة النسخة الأحدث من هواتف آيفون 13 iPhone.
ويقدم نظام التشغيل الجديد «آي أو أس 15» العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين التي كشفت عنها أبل ويمكنك الإطلاع على أبرز مزايا نظام iOS 15 الجديد، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات حسب المناطق الزمنية حول العالم.
وقالت أبل أن التحديثات الجديدة على نظام التشغيل تشمل رفع كفاءة تطبيق «فيس تايم FaceTime»، بصورة تجعله منافسا لتطبيقات تواصل أخرى مثل «زووم».
وسيلاحظ الجمهور تغيرات تطرأ على شكل التنبيهات التي تظهر على واجهة هواتف آيفون، إذ ستكون أكبر مما سبق، بجانب استحداث خاصية «ملخص التنبيهات».
ومن المزايا التي ستسهل حياة المستخدمين في النظام الجديد خاصية نسخ النصوص الموجودة داخل الصور حتى تلك التي تكون مكتوبة بخط اليد وستدخل أبل على النظام الجديد رموزا جديدة من «الإيموجي»، فضلا عن شكل جديد للمتصفح «سفاري».
وبالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة من نظام تشغيل iOS 15 للهواتف الذكية الخاصة بأبل، ستكون هناك نسخة جديدة أيضا لأجهزة الآيباد «آي باد أو أس iPadOS 15».
وفيما يلي جميع أجهزة iPhone التي ستقبل التحديثات لنظام الشغيل الجديد:
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (الجيل الأول)
iPhone SE (الجيل الثاني)
iPod touch (الجيل السابع)