انطلاق الدورة التدريبية الـ5 لأئمة الأوقاف بجامعة الأقصر

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شهد الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الخامسة لأئمة وزارة الأوقاف، بحضور فضيلة الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة.

حاضر في الدورة الخامسة للأئمة والثانية في مجال اللغة العربية، كلا من الدكتور صلاح محمد أبوالحسن، أستاذ اللغة العربية المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، والدكتور يوسف عباس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن.

وتهدف الدورة، التي تضم 50 إماما، والمكونة من 4 محاضرات في مجال اللغة العربية "النحو والبلاغة والأساليب الأدبية"، وتعقد على مدار أربعة أيام متفرقة، وتستمر فعالياتها حتى 30 من الشهر الحالي، للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والدعاة في العصر الحديث، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إنه حريص على حضور افتتاح هذه الدورات التي تسهم في تنمية المستوى العلمي والثقافي لأئمة وزارة الأوقاف خصوصا في مجال اللغة العربية وقواعدها خلال الفترة الحالية وما تشهدها من تحديات على كافة الأصعدة ولابد للإمام أن يكون على إلمام بقواعد اللغة ومفرداتها.

موضحا أن الدورة التدريبية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة، وانطلاقا من حرص جامعة الأقصر، على أداء دورها المجتمعي الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، مطالبا الأئمة والدعاة بذل المزيد من الجهد ومواصلة التدريب والتعلم لمواكبة التغيرات المتلاحقة في المجتمعات المختلفة بالإضافة إلى مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها العالم الإسلامي في الوقت الراهن ونشر قيم التسامح والمحبة ومحاربة الشائعات والقضاء على المعوقات المادية والفكرية ودعم الوحدة بين فئات المجتمع.

وأشاد فضيلة الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، باعتبارها قاطرة التنمية الأهم على مستوى المجتمع وصرح أكاديمي وعلمي متميز، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية تستهدف صقل مهارات الأئمة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع، والتي فرضت ضرورة تغيير آليات الدعوة التي لم تصبح مقصورة على المنابر فقط، وذلك لنشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير من خلال التأهيل والتدريب على أيدي المتخصصين وكذلك الوعي بالواقع مما يجعلهم أكثر قدرة على الوصول والتواصل مع الأشخاص.