وزير البترول يرأس اجتماعات أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول

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رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاثنين، اجتماعات الجمعيات العامة لشركتي أسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية بالإسكندرية عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج اعمال العام المالي 2020/2021، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد «الملا» خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، أن ما تشهده منطقة أسيوط من مشروعات كبرى وغير مسبوقة في مجال صناعة التكرير سيجعلها قادرة على تأمين احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة والخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير، مشيرًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمجمع انتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وجاري حاليًا تنفيذ الأعمال لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة انوبك، مضيفًا أنه يجري كذلك بالتوازي مع أعمال التوسعات والتطوير تنفيذ عملية تطوير شامل ورفع كفاءة للمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط للحفاظ على أصول الدولة ومواكبة الحداثة والتطور، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذل في جميع مناحي الصناعة البترولية تعكس الصورة التي يجب ان يكون عليها قطاع البترول في الجمهورية الجديدة لمصر، مؤكدًا أن المرحلة الحاسمة التي تشهدها مصر حالياً تعطى دفعات للعاملين بقطاع البترول في تقديم مزيد من الجهد المخلص، وأن قطاع البترول يشرف بأن يكون أحد المشاركين في العمل مع القيادة السياسية في المساهمة في تنفيذ الخطط الطموحة واستراتيجية مصر الجديدة.

واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم مؤشرات نتائج الأعمال في مصفاة تكرير أسيوط التي تغطي حوالي 65% من استهلاك المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد، حيث تم تكرير نحو 2.6 مليون طن خام لتوفير منتجات بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 945 مليون دولار وشملت البنزين عالي الاوكتين والنافتا والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات والتي شهدت تعاظماً في الكميات المنتجة من هذه المنتجات عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، كما تم استغلال الهيدروجين المنتج من المشروع الجديد كوقود للأفران في اطار توجهات الدولة للتوسع بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأشار إلى ضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه استثمارات في مجالات التطوير والاحلال والتجديد ودعم انظمة السلامة وحماية البيئة ضمن استراتيجية الوزارة في هذا الإطار، ويشمل ذلك عدد كبير من المشروعات في مقدمتها المجمع الجديد لانتاج البنزين عالي الاوكتين الذي تم تشغيله تجريبيا بنجاح، وإنشاء عدد جديد من المستودعات للسولار ووقود الطائرات وغيرها، والتطوير الشامل للوحدات الانتاجية الحالية، ومشروعات التحول الرقمي لتطبيق نظامي ادارة الموارد والاصول، والبرمجة الخطية لمصافي تكرير البترول، علاوة على مشروعات الرصد الذاتى للانبعاثات الغازية واحلال وتجديد نظم الانذار والاطفاء التلقائي.

وخلال رئاسته للجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، أكد الملا على أهمية الجهود المبذولة للإستمرار في رفع كفاءة المشروعات لزيادة الطاقة وتحسين الإنتاجية في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات للاستفادة من القيمة المضافة وإنتاج منتجات بتروكيماوية تدخل في العديد من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، كما شدد على أهمية إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الملا إلى أهمية الاستمرار في جهود ومبادرات المشاركة المجتمعية لشركات البترول للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة بنطاق عملها .

ومن جانبه اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية جهود وزارة البترول في تطوير نواحى السلامة والتوافق البيئي بمشروعاتها بما يخدم توجهات الدولة في هذا المجال، واضاف أن مشروعات الاحلال والتجديد والتطوير والصيانة بشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال ان تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير جاء على رأس اولويات الشركة بالتعاون مع شركات البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة حيث تم إسناد مشروع إضافة مفاعل جديد لشركة بترومنت بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وترشيد النفقات وخفض معدلات استخدام الطاقة، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشـروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن، وبالتوازي معها يتم اجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بتكلفة إستثمارية 350 مليون دولار.

وأشار إلى الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، وان الشركة اولت خلال هذا العام إهتماماً بتلبيه إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية من خلال تطبيق سياسة تسويقية متوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالأسواق حيث بلغ اجمالي قيمة المبيعات من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة وحامض الهيدروكلوريك نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة تطور 167٪، كما حرصت الشركة على فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير وتوفير عائد دولاري من قيمة تلك الصادرات بقيمة 31 مليون دولار وقد تم تصدير منتجي البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل وتركيا والمغرب وسوريا وليبيا والأردن والسودان والجزائر.

واستعرض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات للاحلال والتجديد والتطوير بتكلفة استثمارية تزيد على مليار جنيه مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات تركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، وتحديث انظمة التحكم الالي بمصنع البولي فينيل كلوريد، ومشروع الاحلال بمصنع vcm بالاضافة إلى مشروعات السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق، كما يجري تنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البولي فينيل كلوريد بمرحلتيه ومشروع النظام المتكامل لادارة الموارد والاصول ودعم اتخاذ القرار ERP في اطار سياسات التحول الرقمي.