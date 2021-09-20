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رئيس «صرف القاهرة» يتفقد محطة عين شمس استعدادا لموسم الأمطار

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رئيس «صرف القاهرة» يتفقد محطة عين شمس استعدادا لموسم الأمطار رئيس «صرف القاهرة» يتفقد محطة عين شمس استعدادا لموسم الأمطار

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كلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رؤساء الشركات التابعة بالمحافظات بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول.

من جانبه، أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الاستعداد الكامل لموسم الأمطار من خلال تطهير شنايش الامطار وبالوعات الصرف الصحي ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأي أمطار متوقعة.

وأشار أنه تم الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار بكباري جوزيف تيتو، ميدان الحجاز، ٦ اكتوبر تقاطع عبدالحميد بدوي، الميرغني، وكوبري القبه.

وأضاف أن الشركة تتابع بصفة يومية البيانات التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد حسن، صباح اليوم، عمليات الاحلال والتجديد بمحطة صرف صحي عين شمس، وعنابر التشغيل لرفع كفاءة المحطة والإطمئنان على انتظام الأعمال، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

المصرى اليوم

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