الجبهة اليمنى صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش على لقب السوبر المصري للموسم المنصرم 2020/2021.

وتوج الأهلي بطلاً للدوري والكأس في الموسم الماضي، ولذا تقام مباراة السوبر بينه وبين الطرف الثاني في مباراة كأس مصر للموسم الماضي وكان فريق طلائع الجيش.

وتقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش عند الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على أرض ملعب استاد برج العرب بمحافظة الأسكندرية.

ويسعى المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني للاستقرار على العناصر التي سيخوض بها مباراة السوبر، ويواجه حيرة شديدة في الجبهة اليمنى بين الدفع بمحمد هاني المتألق في تدريبات الفريق أو اللاعب الذي تألأق في هذا المركز أكرم توفيق على مدار الموسم المنصرم، والعائد لتوه من الإصابة.

وتعافى أكرم توفيق مؤخراً من الاصابة وعاد ليشارك فى تدريبات الأهلى خلال معسكره الحالي في الأسكندرية.