أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

شهيد شهامة جديد.. شاب يلقي مصرعه أثناء محاولة إطفاء حريق بشقة الجيران

Print
شهيد شهامة جديد.. شاب يلقي مصرعه أثناء محاولة إطفاء حريق بشقة الجيران شهيد شهامة جديد.. شاب يلقي مصرعه أثناء محاولة إطفاء حريق بشقة الجيران

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة الهرم في الجيزة، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا، إذ لقى شاب يٌدعى أحمد سعيد مصرعه أثناء محاولته إنقاذ جيرانه بعد نشوب حريق بشقتهم.

وقال أقارب الشاب المٌلقب بـ«شهيد الشهامة» إنه لقى مصرعه إثر اختناقه جراء الحريق، فضلاً عن إصابته بصعق كهربائي من سلك عارٍ داخل المنزل محل الحريق.

وأضافوا: «أحمد لم يهنأ بخطوبته على فتاة جمعتهما قصة حب».

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبدأت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، فضلاً عن طلب تحريات المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي