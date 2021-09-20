شهيد شهامة جديد.. شاب يلقي مصرعه أثناء محاولة إطفاء حريق بشقة الجيران

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شهدت منطقة الهرم في الجيزة، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا، إذ لقى شاب يٌدعى أحمد سعيد مصرعه أثناء محاولته إنقاذ جيرانه بعد نشوب حريق بشقتهم.

وقال أقارب الشاب المٌلقب بـ«شهيد الشهامة» إنه لقى مصرعه إثر اختناقه جراء الحريق، فضلاً عن إصابته بصعق كهربائي من سلك عارٍ داخل المنزل محل الحريق.

وأضافوا: «أحمد لم يهنأ بخطوبته على فتاة جمعتهما قصة حب».

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبدأت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، فضلاً عن طلب تحريات المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.