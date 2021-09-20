مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني أثناء اللهو في منزلها بالمنيا

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لقيت طفلة مصرعها متأثرة بكسور وجروح، الإثنين، بعدما سقط من الدور الثاني أثناء اللهو بمنزل الأسرة بمركز العدوة في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع الطفلة «ه. ح. ش، 4 سنوات» مقيمة بقرية القايات بمركز العدوه، سقط من الدور الثاني، بمنزل والدها، أثناء اللهو.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوه، حيث كشفت تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وفاة الطفلة بهبوط حاد بالدورة الدموية، عقب تعرضها للإصابات. دون وجود شبهه جنائية .

تحرر محضر بالواقعة ووضعت جثمان الطفلة تحت تصرف النيابة العامة.