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ضبط 50 جوالا لمواد غذائية غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز العدوة

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ضبط 50 جوالا لمواد غذائية غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز العدوة ضبط 50 جوالا لمواد غذائية غير صالحة خلال حملات رقابية بمركز العدوة

نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف التأكد من سلامة الغذاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء محمد عزت رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عقب المرور على عدد من المنشآت الغذائية والمحال التجارية عن ضبط 50 جوالا لمواد غذائية غير صالحة، بالإضافة لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن المنتجات، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

المصرى اليوم

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