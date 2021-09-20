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نضال الشافعي يطالب جمهوره بالدعاء له.. «سأجرى جراحة ثانية غدا»

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نضال الشافعي يطالب جمهوره بالدعاء له.. «سأجرى جراحة ثانية غدا» نضال الشافعي يطالب جمهوره بالدعاء له.. «سأجرى جراحة ثانية غدا»

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في رسالة مؤثرة، طالب النجم نضال الشافعي، جمهوره عبر تدوينة نشرها بحسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالدعاء له خلال إجرائه عملية جراحية ثانية غدًا، بعد عمليته الأولى لاستئصال المرارة، والتي أجراها مؤخرًا، قائلًا: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدًا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».

و خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وشارك نضال الشافعى في موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

المصرى اليوم

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