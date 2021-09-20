أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع وإزالة 11 مخالفة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

Print
رفع وإزالة 11 مخالفة في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع وإزالة 11 مخالفة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة استمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية استعدادا للموسم السياحى الجديد في الأقصر.

ونفذ حي شمال مدينة الأقصر، بقيادة أحمد زين رئيس حي شمال، اليوم، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمظاهر العشوائية داخل نطاق الحي بالتعاون مع قسم شرطة الأقصر.

وأوضح رئيس حي شمال، أنه تم خلال الحملة رفع وإزالة 11 مخالفة بمنطقة السبتية والبهاجة التابعة لحي شمال بمدينة الأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي