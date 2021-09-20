رفع وإزالة 11 مخالفة في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة استمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية استعدادا للموسم السياحى الجديد في الأقصر.

ونفذ حي شمال مدينة الأقصر، بقيادة أحمد زين رئيس حي شمال، اليوم، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمظاهر العشوائية داخل نطاق الحي بالتعاون مع قسم شرطة الأقصر.

وأوضح رئيس حي شمال، أنه تم خلال الحملة رفع وإزالة 11 مخالفة بمنطقة السبتية والبهاجة التابعة لحي شمال بمدينة الأقصر.