أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً.. فصل التيار عن بعض مناطق بني سويف غدا

Print
من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً.. فصل التيار عن بعض مناطق بني سويف غدا من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً.. فصل التيار عن بعض مناطق بني سويف غدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف،غدا الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة بمغذى المخبز الآلى ،مما يستلزم قطع الخدمة عن (شارع على عبدالحميد، شارع إلهامي بالحميات، شارع الإدارة الهندسية، وشارع الروضة)
وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي