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راندا عبدالسلام: «خايفة الناس تكرهني في مسلسل عقبال عوضك»

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راندا عبدالسلام: «خايفة الناس تكرهني في مسلسل عقبال عوضك» راندا عبدالسلام: «خايفة الناس تكرهني في مسلسل عقبال عوضك»

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بدأت الفنانة راندا عبدالسلام، تصوير أول مشاهدها في حكاية «عقبال عوضك»، ضمن حلقات مسلسل «زي القمر»، مع مخرجه معتز حسام، ويشاركها البطولة الفنانة هالة فاخر، ومي كساب، ومحمد جمعة، ومحمد حكيم، وإيمان السيد، تيام مصطفى قمر، وعابد عنانى، ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس، تأليف أيمن الشايب.

وأكدت «راندا» في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «المسلسل حكاية مختلفة، وجريئة، مطروحة بشكل مكثف، في حلقات فقط، تحت عنوان عقبال عوضك، تدور القصة حول فتاة تدعى شادية، تعيش مع والدتها، لديها شقيقان، أجسد ضمن الأحداث زوجة أحدهما وهو الأصغر سنًا، في اطار درامي مؤثر».

وأضافت راندا: «شخصيتي تدعى مي، متزوجة من أمير، أنانية جدًا، وطماعة وسوف يكرهها المتلقى جدًا، بسبب تصرفاتها مع كل من حولها، القصة واقعية جدًا موجودة في الحياة بشكل كبير ونشاهدها في عدد كبير من الأسر للأسف».

وتابعت: «رشحني للدور المخرج الأستاذ معتز حسام الذي يراهن على في منطقة مختلفة خاصة بعد نجاحي معه بمسلسلنا الأخير فارس بلا جواز، رمضان الماضي».

وأوضحت: «دور مي مميز ومستفز لأي ممثل، وأتمنى أن تتعظ الناس ووتراجع عن شرها وانانيتها وتحمد ربنا على قسمته ليهم، واحتاج مني تحضيرات كبيرة، وبسببه استحضرت روح الشر اللي جوايا».

المصرى اليوم

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