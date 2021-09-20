زين عوض تجمع بين الفلكلور الأردني والشامي بحفل مهرجان «جرش»

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لاقتراحات اماكن الخروج

تحيي المطربة الأردنية زين عوض، حفل جماهيري ضخم ضمن فعاليات«مهرجان جرش للثقافة والفنون» في دورته الخامسة والثلاثين، يجمعها مع المطربة اللبنانية نجوى كرم، الخميس المقبل 23 سبتمبر، على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش.

وبدأت زين بالبروفات الخاصة بحفلها برفقة المايستر محمد زهدي قائد فرقتها الموسيقية التي تضم أمهر الموسيقيين والعازفين، مشيرة إلى حرصها الشديد على خروج حفلها بأبهى صورة، مستعيدة النجاح الكبير الذي حققته في دورة مهرجان جرش الماضية، في الحفل الذي جمعها بالمطرب التونسي لطفي بشناق، وعزفت فيه يومها سيمفونيات أعذب الألحان المرتبطة بالأرض والفرح والحب.

عن مشاركتها في مهرجان حرش هذا العام، تقول زين: «عودة المهرجان حدث إيجابي واستثنائي، يعطينا أملاً بعودة الحياة إلى طبيعتها. الناس تواقون للحياة ومشتاقون للفرح. واستقرار الحياة الوبائية والصحية في الأردن، عزز من فكرة إقامة المهرجان في الوقت الذي تغيب فيه مهرجانات أخرى. أتمنى أن يكون جرش هو البوابة التي نلج منها إلى الفرح والعطاء والأمل وحب الآخرين، وأن تكون اللحظات السعيدة التي نعيشها، هي خير ختام للأيام الصعبة التي عانى منها الناس جراء فيروس كورونا».

وستنوع زين عوض بين أغانيها الخاصة وبين الفلكلور الأردني والشامي في ريبتوار حفلها الجرشي، حيث أعدت برنامجاً غنائياً يضمن أغنيتها ذائعة الصيت «يا ترى تهواني» وآخر ميدلي غنائي قدمته للفنانة سميرة توفيق «حيا الله بليالي الصيف»، فضلاً عن الأغاني التي يحفظها جمهورها لها عن ظهر قلب.