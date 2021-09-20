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باليه «تنمية المواهب» يعرض بحيرة البجع.. وأصحاب الهمم يتغنون بالموسيقى العربية

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باليه «تنمية المواهب» يعرض بحيرة البجع.. وأصحاب الهمم يتغنون بالموسيقى العربية باليه «تنمية المواهب» يعرض بحيرة البجع.. وأصحاب الهمم يتغنون بالموسيقى العربية

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تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس حفلين لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد وذلك في الثامنة مساء الاربعاء 22 سبتمبر.

فعلى المسرح الكبير يقدم فصل الباليه تدريب الدكتور بسيونى محمد مشاهد من باليه بحيرة البجع إلى جانب عدد من التصميمات الحركية في القالب الكلاسيكى والمعاصر منها مودرن،، تاراتيلا، الأسباني، مجري، بولندي، فرعوني، صعيدي، نوبي ويختتم الحفل برقصة على أغنية أرفع إيدك.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يعبر الدارسين بفصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام، والدكتور عمرو حسن عن انفسهم بمجموعة من اعمال الموسيقى العربية الوطنية والعاطفية منها التي في خاطري، مصر إللي بجد، الحدود، بانوراما محمد فوزي، أخر أيام الصيفية، افتح قلبك، سنة الحياة، بحبك يا مصر، خدوا بالكوا دي مصر، الأرض بتتكلم عربي، مطلوب من كل مصري، طوبة فوق طوبة، تعيشي يا بلدي، فيها حاجة حلوة، امسك في حلمك، حلوة يا بلدي، يا حبيبتي يا مصر، حلي ضفايرك، زي ما هي حبها، أغلى اسم، مصر اليوم في عيد، مصر يا أم الدنيا

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الاوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الاوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

المصرى اليوم

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