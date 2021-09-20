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بيراميدز يطارد نجم منتخب قبل غلق الميركاتو الصيفي

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بيراميدز يطارد نجم منتخب مصر قبل غلق الميركاتو الصيفي بيراميدز يطارد نجم منتخب قبل غلق الميركاتو الصيفي

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يسعى نادي بيراميدز وراء التعاقد مع أحد نجوم منتخب الأول لكرة القدم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الميركاتو الحالي.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الكرة في نادي بيراميدز يرغبون في التعاقد مع الدولي باهر المحمدي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي.

وكان باهر المحمدي هدفاً للنادي الأهلي منذ فترة قبل أن ينجح المارد الأحمر في الموسم الماضي في التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون.

وجاء سعى بيراميدز وراء التعاقد مع باهر المحمدي بناء على توصية من المدير الفني الجديد للفريق إيهاب جلال، والذي يعرف قدرات اللاعب جيداً منذ أن كان يشرف على تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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