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تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

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تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة
"العطوي" يؤكد على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد والأمن والأمان

تعليم ينبع يستعد بـ 14 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، على أن الوطن عزيزٌ على القلوب التي تدرك نعمة التوحيد، والأمن والأمان، مبينًا أن كل هذه المعاني نستدعيها عندما تأتي ذكرى اليوم الوطني التي تذكرنا أن من نعم الله على هذه البلاد أن هيأ لها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - فوحدها تحت راية التوحيد في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ بعد ملحمةً بطولية، فأصبح لهذا اليوم ذكرى خالدة في نفوس الجميع تتجدد كل عام.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن اللجان التنظيمية والتنفيذية أكملت استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، الذي قامت عليه الدولة عند تأسيسها وانطلقت منه حضارتها.

وأشارت "العلوني"، إلى أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 14 فعالية سيجري تنفيذها على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 / 2 حتى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ، وذلك عن بعد في مدارس المرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضاف "العلوني" أن الفعاليات التي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوع بين أوبريت وفلكلور للوطن، وندوة تاريخية وطنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية الوطنية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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