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خيل وإبل ودراجات.. 40 مشاركًا يواعدون درب زبيدة بانطلاقة تحتفي بالوطن

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خيل وإبل ودراجات.. 40 مشاركًا يواعدون درب زبيدة بانطلاقة تحتفي بالوطن خيل وإبل ودراجات.. 40 مشاركًا يواعدون درب زبيدة بانطلاقة تحتفي بالوطن
رحلة تجريبية تبدأ الأربعاء.. و"العبيداء": هدفنا زراعة 2022 شجرة على المسار

خيل وإبل ودراجات.. 40 مشاركًا يواعدون درب زبيدة بانطلاقة تحتفي بالوطن

تنطلق الأربعاء المقبل الرحلة التجريبية لمبادرة درب زبيدة 2022م، تزامنًا مع فعاليات اليوم الوطني بمشاركة 40 مشاركًا من المهتمين برياضة المشي وركوب الإبل والخيل والدراجات الهوائية؛ حيث سيقطع المشاركون خلال الرحلة 91 كيلو مترًا تبدأ من محافظة سميراء وصولًا لمدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل.

وأوضح رئيس فريق مبادرة درب زبيدة الدكتور عبدالعزيز العبيداء أن المبادرة التي تنطلق في شهر يناير 2022م في موسمها الثاني تجد اهتمامًا من إمارة منطقة حائل وإقبالًا من هواة الهاكينج والمهتمين بالآثار إضافة إلى المهتمين بالإبل "الركايب" والخيل، وعدد من هواة الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى توظيف مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للتعريف بالمعالم الأثرية، وكذلك التعريف بمبادرة " الخضراء" من خلال زراعة 2022 شجرة على مسار درب زبيدة قبل حلول عام 2022م، حيث سيقوم المنضمون خلال الرحلة بغرس 91 شجرة في خمس محطات توقف للرحلة.

يشار إلى أن اهتمام ورعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وإشراف ومتابعة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بالمبادرة، له أثر كبير في استمرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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