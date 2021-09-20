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القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى

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القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى السعودية القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى
تم إيقافه وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية

القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 6 آلاف حبة مخدرة إلى السعودية

ضبطت سلطات مطار حضرة شاه جلال الدولي في بنجلاديش صباح اليوم الاثنين 6 آلاف حبة من حبوب "يابا" المخدرة كانت في طريقها إلى .
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيوايج" البنجلاديشية، إن الجهات الأمنية في المطار وأثناء فحص أمتعة أحد ركاب رحلة الدمام التابعة لخطوط بيمان البنجلاديشية عثروا على المواد المخدرة وتم إيقاف الراكب، وهو من الجنسية البنجلاديشية وتسليمه إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية أوقفت يوم السبت الماضي راكبًا آخر من الجنسية البنجلاديشية متجهة إلى مدينة الدمام السعودية بعد أن عُثر معه على أكثر من 22 ألف حبة مخدرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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