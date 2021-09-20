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تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:51 صباحاً
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عبد المجيد تبون يشارك في مراسم دفن عبد العزيز بوتفليقة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:35 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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