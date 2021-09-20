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تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا لمدة اسبوع

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تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا لمدة اسبوع تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي المنيا لمدة اسبوع

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بدأت صباح اللجنة الإدارية بنادي نادي المنيا الرياضي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة، ولمدة أسبوع، علي أن يغلق باب الترشح، يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، ويتم تلقي طلبات الترشيح من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

كان مجلس إدارة النادي قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، والتي يتضمن جدول أعمالها، انتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح: 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي، و 2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث و صورة منه، وأصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح و صورة ضوئية، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:

1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة .

1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق .

1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

المصرى اليوم

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