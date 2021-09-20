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من 16 سنة .. حرس الحدود يقسو على بهزيمة مذلة

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من 16 سنة .. حرس الحدود يقسو على الزمالك بهزيمة مذلة من 16 سنة .. حرس الحدود يقسو على بهزيمة مذلة

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تمر اليوم الذكرى السادسة عشرة لفوز حرس الحدود على بخماسية نظيفة وتحديدا 20 سبتمبر 2005.

حيث فجر فريق حرس الحدود مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري الممتاز وتغلب على الزمالك بنتيجة (5-0) في ختام المرحلة الخامسة من مباريات البطولة لتكون واحدة من كبرى الهزائم التي منى بها الزمالك منذ فترة طويلة.

وبالعودة لتفاصيل المباراة، تقدم حرس الحدود في الشوط الأول بهدفين سجلهما عمرو الدالي من ضربة جزاء ومحمد حليم في الدقيقتين 14 و43، وأضاف ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، أحرزها محمد مكي وهشام حنفي وأحمد عيد في الدقائق 65 و71 و76 ليلحق بالزمالك الهزيمة الأولى له في الدوري بموسم 2005 -2006.

المصرى اليوم

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