سكرتير عام مساعد قنا تناقش خطط التنمية بقريتي حمرا دوم و أبو حزام (صور)

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ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، الإثنين، الاجتماع التنسيقي لبدء التنفيذ الفعلى لخطط التنمية التي تم طرحها خلال مؤتمرىّ حمرا دوم وأبوحزام بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار الخطة التي تبنتها المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقريتين بالتزامن مع خطة المصالحات التي تنفذها المحافظة تحت شعار مبادرة «قنا بلا خصومات ثأرية»، وذلك في حضور وكلاء الوزارة المختصين.

أوضحت السكرتير العام المساعد انه نظرا لوجود مشكلة في توفير مياه الشرب على مدار 24 ساعة بالقريتين فإنه تم مناقشة عمل توسعات لمحطة مياه الشرب بالشعانية وزيادة تصرفها لخدمة أهالى القريتين وتوفير المياه على مدار اليوم، مضيفةً أنه تم مناقشة خطة فورية لإنشاء بئرين في نفس المحطة كحل سريع لحين إنهاء وإجراءات ودراسات عملية التوسع للمحطة.

وأضافت ابرهيم أنه تم توريد عدد 200 مقعد مدرسى لدعم عدد من مدارس التعليم الأساسى بالقريتين كما أنه يجرى إنشاء جناح جديد بمدرسة الإعدادية المشتركة لإضافة 6 فصول جديدة والنزول بالكثافة الطلابية إلى 33 طالب وطالبة بالاضافة إلى انه يجرى أعمال الطرح عن طريق هيئة الأبنية التعليمية لعملية توسعات مدرسة أبوحزام الإبتدائية لإضافة 19 فصل جديد بهدف النزول بالكثافة الطلابية إلى 38 طالب .

اما في مجال الرى تم إدراج تأهيل وتبطين ترع أبوحزام وحمرادوم والمنصورية والمساقى التابعة لها ضمن خطة المرحلة الثانية لتأهيل الترع والمساقى بالمحافظة .

وأشارت السكرتير العام المساعد إلى انه جاري تخصيص مساحة 200 م لإنشاء وحدة شؤون اجتماعية لخدمة اهالي القريتين وانه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال إنشاء مكتبيّ بريد بقريتىّ أبوحزام وحمرادوم، مضيفةً أنه تمت الموافقة على إنشاء جمعية زراعية بقرية أبوحزام لمساحة زمامها 538 فدان، فضلا عن أنه تم تسليم كافة الأحوزة العمرانية للوحدة المحلية بإستثناء عدد قليل جارى العمل على استكماله.

وأكدت خلال الاجتماع على عزم القيادة التنفيذية بالمحافظة على إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة بالقريتين، مؤكدةً على أنه لم يعد هناك أي قرية بمنأي عن خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة وان هناك تنسيق تام مع كافة التنفيذين لأخذ خطوات حقيقة على ارض الواقع لتحقيق التنمية المستدامة بقريتىّ أبوحزام وحمرادوم.

اجتماع تطوير وتنمية قريتى حمرا دوم وابوحزام بقنا

اجتماع تطوير وتنمية قريتى حمرا دوم وابوحزام بقنا