الجيزة : افتتاح وتشغيل كوبري المريوطية الجديد (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددآ من المحاور المرورية الجاري تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه بها للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال.

حرص على متابعه أعمال تركيب الفواصل العرضية بكوبري المريوطية الجديد والتي تم الإنتهاء منها وفتح الكوبري الجديد أمام الحركة المرورية.

وكلف مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير وتركيب أعمدة الإنارة بشوارع زعلول والسيسي لتتكامل منظومة التطوير بذلك القطاع الهام.

وشملت جول المحافظ تفقد محور أنور السادات بدءاً من محور المنصورية ومروراً بشارع ترسا وخاتم المرسلين حيث وجه بضرورة الحفاظ على النظافة الدورية بالطريق وبالجزيرة الوسطي والحفاظ على أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفه والبلدورات.

أكد على ضرورة رصف ورفع كفاءة كافه الشوارع المتفرعه من شارع الاهرام والرابطه مع محور أنور السادات للإستعانة بها خلال أعمال الغلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق .

وتابع أعمال تدعيم محور أنور السادات بعدداً من اليوترن مشدداً على إنشاء دوران بتقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وكلف محافظ الجيزة كلاً من رئيس هيئة النظافة وحي الطالبية بإجراء تطوير شامل لشارع نعمه الله ورفع المخلفات منه بالكامل وتمهيد الطريق لما له من أهميه حيث يعد أحد متفرعات شارع الهرم ويربط بين منطقه سهل حمزة ومحور السادات .

كما كلف مديرية الطرق برصف بعض القطاعات المعيبه بشارع ترسا خاصه بالمنطقة أمام مدرسه إسباتس وحتي معهد القياس والمعايير بحي الطالبية .

وخلال الجوله وجه بضرورة مراعاه اللمسات الجمالية أثناء طلاء واجهات عددا من العقارات المطلة بشارع ترسا مع الالتزام بالالوان المحددة للطلاء لتحقيق التنسيق العام الموحد.

كما تفقد المنطقه الواقعه أسفل كوبري مشاه ترعة الزمر وبجوار محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من إنشاء أسوار بالفراغات المتواجدة لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مع تكثيف دوريات النظافه والتجريد بالمنطقة.