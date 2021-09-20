«الصحة» تستعين بـ «الاسكان» لتسويق مجمع خدمات طبية ملحق بمستشفى« بولاق العام الجديد»: يقع فى منطقة متميزة

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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لبحث ومناقشة سبل التعاون لدعم المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد ومجمع الخدمات الطبية الملحق بالمستشفى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.

وناقشت وزيرة الصحة والسكان، سبل دعم وزارة الإسكان لتكون بمثابة الذراع التسويقي للمشروع والذي من المقرر تطبيقه في باقي محافظات الجمهورية تباعًا بما يتماشى مع التقدم الذي تشهده مصر بمختلف المجالات، حيث سيضم المجمع عيادات ومراكز في جميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات ألعاب رياضية، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية والأجهزة الطرفية والتعويضية.

كما استعرضت الوزيرة، البرنامج الوظيفي لمجمع الخدمات الطبية الملحق بالمستشفى بإجمالي مساحة 7200 متر، بالإضافة إلى مكان مخصص لانتظار السيارات، مؤكدة أنه سيتم إنشاء وتجهيز كل من المستشفى والمجمع على أعلى مستوى بالشكل الذي يعكس الطابع الإنشائي لمستشفيات وزارة الصحة والسكان وبما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر.

وأكدت الوزيرة أهمية ذلك المشروع لخلق فرص لشباب الأطباء للمشاركة في الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع، كما يتميز مستشفى بولاق العام ومجمع الخدمات الطبية المرفق به، بالموقع الجغرافي المتميز والذي يقع في قلب العاصمة القاهرة وبالقرب من كافة وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والخدمات العامة، كما تمت مناقشة سبل التعاون لإنشاء مكان انتظار السيارات بالمجمع وفقًا للمعايير الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، استعداد وزارة الإسكان لتقديم الدعم الفني لتنفيذ هذا المشروع القومى الهام لإنشاء مستشفى أبوالعلا العام الجديد، والذى سيقدم خدمة طبية متميزة لسكان القاهرة ومحيطها، حيث إن المشروع يقع في منطقة متميزة بمحافظة القاهرة، تتمتع باتصالية عالية، وسهولة الوصول إليها، مما يُعد من العوامل الهامة لنجاح المشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الاستعانة بشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقاري، لتسويق مجمع الخدمات الطبية المُلحق بالمستشفى، والذى سيضم، عيادات، ومراكز في جميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات ألعاب رياضية، ومراكز علاج طبيعي، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية والأجهزة الطرفية والتعويضية.