السجن 3سنوات وغرامة 200 ألف جنية لتشكيل عصابى تخصص فى نقل الأعضاء البشرية

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس ،بمعاقبة عاملة بمصنع واخرين بالسجن لمدة 3سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالى قدره مائتى ألف جنية فى اتهامهم بتشكيل عصابيا تخصص فى نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة .



كانت النيابة احالت "شاهيناز -ص"عاملة بمصنع و"أحمد-ر"سائق وأيمن-ع"صاحب محل هواتف محمولة لانهم فى غضون عام ٢٠٢٠ اشترك المتهمون على تشكيل عصابى ،تخصصوا فى استغلال حالة ضعف بعض الاشخاص وحاجتهم للمال لاستئصال عضو من أحد أعضائهم البشرية "الكلى " مقابل مبلغ مالى قدره 35 ألف جنية .

وكشفت التحقيقات عن توسطوا المتهمين فى إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية .

اعترافات الضحايا

قال" أحمد -ع"-"38 سنه"كهربائى أنه كان يمر بضائقة مادية وأنه تعرف على المتهمين وأغروه بالمال مقابل تحصلهم على كليه نظير مبلغ مالى قدره 35ألف جنيه ،وكان تحت اشراف المتهمين خلال إجرائه التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لاجراء عمل نقل كليته وبعد انهاء الفحوصات قام بإجراء العملية الجراحية بمستشفى خاص شهيرة .

وقال الضحية الثانى "يوسف -ع"عامل ،أنه كان يمر بضائقة مادية وأنه تعرف على المتهمين وأغروه بالمال مقابل تحصلهم على كليه نظير مبلغ مالى قدره 35ألف جنيه ،وكان تحت اشراف المتهمين خلال إجرائه التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لاجراء عمل نقل كليته وبعد انهاء الفحوصات قام بإجراء العملية الجراحية بمستشفى خاص شهيرة .

وقال "-ا"مساعد شيف ومنار-م" مصففه شعر بإحدى الكوافيرات بان المتهمين استقطبوهما بعد استغلال حاجتهم للمال واقنع هما على بيع كليتهما مقابل مبلغ مالى

ثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه الاول تعرض لتدخل جراحى واستئصال الكلى اليسرى والمجنى عليه الثانى تم استئصال الكلى اليمنى