مصرع طفل سقطت عليه نخلة في البدرشين.. والنيابة تصرح بالدفن

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صرحت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بدفن جثمان طفل عمره 9 سنوات، لقي مصرعه إثر سقوط نخلة عليه بإحدى قرى البدرشين.

وتبين من التحقيقات أن الطفل أثناء لهوه سقطت عليه النخلة، ولا توجد شبهة جنائية وراء مصرعه.

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغًا يفيد مصرع طفل عمره 9 سنوات، نتيجة سقوط نخلة عليه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفل خلال لهوه سقطت عليه نخلة مما أسفر عن إصابته وفارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية.