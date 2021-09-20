أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع طفل سقطت عليه نخلة في البدرشين.. والنيابة تصرح بالدفن

Print
مصرع طفل سقطت عليه نخلة في البدرشين.. والنيابة تصرح بالدفن مصرع طفل سقطت عليه نخلة في البدرشين.. والنيابة تصرح بالدفن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بدفن جثمان طفل عمره 9 سنوات، لقي مصرعه إثر سقوط نخلة عليه بإحدى قرى البدرشين.

وتبين من التحقيقات أن الطفل أثناء لهوه سقطت عليه النخلة، ولا توجد شبهة جنائية وراء مصرعه.

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغًا يفيد مصرع طفل عمره 9 سنوات، نتيجة سقوط نخلة عليه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفل خلال لهوه سقطت عليه نخلة مما أسفر عن إصابته وفارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، واستمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي