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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " لإحدى الفتيات بالقاهرة متضمناً تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها

ومضايقتها بصفة يومية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها وتبين انها طالبة ، وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص مقيم بجوار محل إقامتها لتعديه عليها بالسب وتحريرها محضر ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المبلغ عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة قيام الشاكية بالتعدى عليه بالسب.