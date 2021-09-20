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الداخلية تكشف حقيقة شاب بفتاة بالقاهرة

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الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحرش شاب بفتاة بالقاهرة الداخلية تكشف حقيقة شاب بفتاة بالقاهرة

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " لإحدى الفتيات بالقاهرة متضمناً تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها

ومضايقتها بصفة يومية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها وتبين انها طالبة ، وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص مقيم بجوار محل إقامتها لتعديه عليها بالسب وتحريرها محضر ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المبلغ عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة قيام الشاكية بالتعدى عليه بالسب.

المصرى اليوم

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