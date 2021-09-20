23 سبتمبر.. نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في «تهريب الآثار»

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حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، جلسة 23 سبتمبر لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بقضية تمويل تشكيل عصابي يتزعمه علاء حسانين لتمويل وتهريب الآثار.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن راتب على قرار تجديد حبسه على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت برفض تظلم رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت على قرار النيابة بالتحفظ على أموالهم وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار.

يذكر أن تحريات النيابة العامة كشفت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.